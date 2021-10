Métaverse : Facebook va recruter 10 000 personnes en Europe

Pour Facebook et son patron Mark Zuckerberg, le métaverse (ou métavers ; méta-univers) incarne la prochaine plateforme informatique. Avec la réalité virtuelle et augmentée, il repose sur un ensemble d'espaces virtuels qui permettront une nouvelle génération d'expériences sociales en ligne avec des personnes ne se trouvant pas dans le même espace physique.

" Vous pourrez passer du temps avec vos amis, travailler, jouer, apprendre, faire des achats, créer et bien plus encore. Il ne s'agit pas nécessairement de passer plus de temps en ligne, mais de donner plus de sens au temps que vous passez en ligne ", écrit Facebook en évoquant des produits à long terme.

Afin de devenir l'entreprise du métaverse et avec comme lignes directrices l'ouverture et l'interopérabilité, Facebook annonce aujourd'hui un plan de création de 10 000 nouveaux emplois hautement qualifiés en Europe au cours des cinq prochaines années.

Opération de relations publiques avec l'Europe ?

" Cet investissement est un vote de confiance dans la force de l'industrie technologique européenne et le potentiel des talents technologiques européens. " Facebook en profite pour caresser l'Europe dans le sens du poil.

" Les décideurs européens montrent la voie en aidant à intégrer les valeurs européennes telles que la liberté d'expression, la vie privée, la transparence et les droits des personnes dans le fonctionnement quotidien de l'internet. Facebook partage ces valeurs. "

#Facebook investit dans les talents européens pour développer le #métaverse ! Nous allons créer 10 000 nouveaux emplois dans toute l'Union Européenne au cours des 5 prochaines années, pour aider à construire la plateforme informatique du futur ? https://t.co/pkDsZWQ34C — Facebook France (@FacebookFR) October 18, 2021

Pour redorer son image, le groupe de Mark Zuckerberg demande lui-même davantage de régulation et le rôle à jouer par l'Europe serait d'importance.