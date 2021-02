Facebook plancherait sur une montre connectée orientée messagerie et santé

Une smartwatch from Facebook ? Ce serait dans les cartons pour le groupe de Mark Zuckerberg avec des fonctionnalités de messagerie et de santé.

Selon The Information, Facebook travaille à l'élaboration d'une montre connectée dont la commercialisation pourrait débuter dès l'année prochaine. Cette smartwatch from Facebook devrait être axée sur la messagerie avec les services de Facebook (Messenger, Instagram, WhatsApp), mais avec également des fonctionnalités orientées fitness et santé.

La montre connectée serait avec connexion cellulaire afin d'être en mesure de se passer d'une application compagnon sur smartphone via Bluetooth. Elle serait basée sur Android, ce qui peut laisser supposer un recours à une déclinaison de Wear OS. Néanmoins, Facebook aurait dans l'idée son propre système d'exploitation pour des modèles ultérieurs.

Un tel appareil serait logiquement l'occasion pour Facebook de mettre en avant ses diverses applications, à la manière de ce qui est déjà fait avec ses appareils Portal dans le domaine des smart displays. Il serait aussi question d'intégrer des produits tiers de fitness et santé.

Pour concurrencer l'Apple Watch avec un prix plus abordable ?

Évidemment, on se souviendra que le groupe de Mark Zuckerberg s'était penché sur le rachat de Fitbit qui est finalement tombé dans le giron de Google. Comme s'est déjà le cas avec ses appareils Portal, Facebook va devoir conjuguer le cas échéant avec une forme de défiance d'utilisateurs pour sa gestion de la vie privée. En y ajoutant l'aspect santé… ce sera d'autant plus un défi.

Une montre connectée estampillée Facebook aurait du sens pour le groupe qui cherche à se départir d'une forme de dépendance vis-à-vis d'appareils de fabricants comme Apple notamment. Du reste, avec sa marque Oculus, Facebook ne doit sans doute pas apprécier les ambitions d'Apple avec des produits de réalité virtuelle et réalité augmentée.

Facebook pourrait jouer sur le prix et un ticket d'entrée plus abordable que la populaire Apple Watch. Si cela se fait au prix de l'exploitation des données de santé et pour de la publicité, il faudra à Facebook être extrêmement convaincant sur les protections apportées.