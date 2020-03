Facebook enterre l'appli MSQRD de selfies et réalité augmentée

Le mois prochain, Facebook retirera l'application MSQRD rachetée en 2016 et qui a joué un rôle important pour la réalité augmentée avec la plateforme.

Le 13 avril, Facebook va supprimer l'application MSQRD actuellement disponible sur Android et iOS. Elle permet de créer des selfie-vidéos avec des masques animés en réalité augmentée, puis pour les partager.

Facebook avait fait l'acquisition de Masquerade en 2016. À l'époque, l'application MSQRD faisait parler d'elle pour des selfies déjantés et figurait en tête des applications les plus téléchargées de l'App Store.

Lors du rachat et quasiment comme à chaque fois, il avait été fait la promesse que l'application resterait opérationnelle et avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités amusantes. Le temps a passé depuis et un support de MSQRD par Facebook n'a pas vraiment duré.

L'application de réalité augmentée et sa technologie ont néanmoins joué un grand rôle pour la plateforme Facebook et avec un outil comme Spark AR pour la création de filtres à réalité augmentée, y compris pour Instagram.

" Vous pouvez toujours trouver les effets de réalité augmentée directement sur Facebook, Instagram, Messenger et Portal ", écrit Facebook.