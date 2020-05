Le nouveau Facebook.com disponible pour tous

Lors de sa conférence F8 en 2019, Facebook avait annoncé une nouvelle interface FB5 pour le réseau social. Aujourd'hui, Facebook indique que son nouveau design web est disponible pour tous à l'échelle mondiale.

Une majorité d'utilisateurs y avait déjà droit sur ordinateur, avec la possibilité dans le menu déroulant du compte en haut à droite de passer au nouveau Facebook. Un changement réversible puisque le retour à la version dite classique de Facebook demeure d'actualité pour le moment.

" Le nouveau Facebook.com conserve toutes les fonctionnalités que vous connaissez, que vous aimez et qui vous permettent de vous connecter à vos proches", écrit Facebook. C'est en tout cas l'occasion d'homogénéiser l'expérience sur ordinateur et celle sur les applications mobiles.

Découvrez aujourd’hui le nouveau design du site #Facebook qui est désormais plus fun, plus épuré et plus simple à utiliser! ? https://t.co/KSuJ59q24g pic.twitter.com/ateRGL5QYX — Facebook France (@FacebookFR) May 11, 2020

Meilleure fluidité avec une simplification de la navigation et des chargements plus rapides, apparence épurée, polices de caractères plus grandes, photos et vidéos en plein écran sont parmi les éléments mis en exergue par Facebook.

Rappelons que lors de l'annonce originelle, l'objectif affiché était une plus grande simplicité, une meilleure réactivité et une mise en avant des communautés et groupes. Le dark mode ou mode sombre est en outre présent.