La grosse panne de Facebook coûte des milliards de dollars à Mark Zuckerberg

Une erreur de configuration est à l'origine de la grosse panne de Facebook avec ses divers services et applications. Elle coûte cher à Facebook et Mark Zuckerberg.

D'après Downdetector, la panne mondiale de Facebook a été l'une des plus importantes jamais recensées sur sa plateforme de suivi en temps réel compte de tenu de sa durée et plus de 14 millions de rapports.

La panne de près de 6 heures hier n'a pas seulement touché le réseau social principal du groupe de Mark Zuckerberg, mais également Instagram, Messenger, WhatsApp et Oculus. Cela signifie que des milliards d'utilisateurs ont été potentiellement impactés.

Au-delà, Downdetector souligne un incident à la portée bien plus grande encore avec des services de Facebook - comme sa méthode d'authentification - et son réseau publicitaire utilisés par de nombreux sites et applications mobiles. Facebook aurait perdu plus d'un demi-million de dollars par heure de revenus publicitaires pendant la panne.

Une erreur de configuration qui coûte cher

Mis à mal par cette grosse panne en plus du contexte des accusations d'une lanceuse d'alerte selon qui Facebook choisit le profit plutôt que la sûreté des utilisateurs, le cours de l'action du groupe a chuté lundi de 4,89 % à 326,23 dollars.

D'après Bloomberg, Mark Zuckerberg a ainsi perdu plus de 6 milliards de dollars en quelques heures avec une fortune personnelle estimée à 121,6 milliards de dollars. Pour le patron et cofondateur de Facebook, les pertes auraient atteint 15 milliards de dollars depuis mi-septembre.

Mark Zuckerberg a présenté ses excuses pour la panne. " Je sais combien vous comptez sur nos services pour rester en contact avec les personnes qui vous sont chères ", a-t-il déclaré en se cantonnant au cas des utilisateurs de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.

Dans une communication concernant l'incident, Facebook écrit que " des changements de configuration sur les routeurs backbone qui coordonnent le trafic réseau entre nos centres de données ont causé des problèmes qui ont interrompu cette communication. Cette perturbation du trafic réseau a eu un effet en cascade sur la façon dont nos centres de données communiquent, entraînant l'arrêt de nos services. "