Facebook va perdre 12,8 milliards de dollars à cause de l'App Tracking Transparency d'Apple

Un an à peine après le déploiement par Apple de l'App Tracking Transparency qui implique un nouveau système d'identifiant publicitaire pour les utilisateurs d'iPhone, le bilan se veut catastrophique pour Facebook.

Remplaçant de l'IDFA jusqu'ici utilisé, l'ATT laisse désormais le choix à l'utilisateur d'autoriser le traçage publicitaire au lancement de chaque application via une fenêtre pop-up.

Intégré depuis iOS 14.5 en avril 2021 après plusieurs reports sous la pression des géants de la publicité en ligne, le bilan est plutôt sévère pour ces derniers...

Meta aurait ainsi estimé à plus de 10 milliards de dollars le manque à gagner depuis la bascule des appareils d'Apple vers l'ATT. Selon le cabinet Lotame qui a ajusté les chiffres, ce seraient environ 12,8 milliards de dollars que Facebook ne générerait pas sur l'année en cours.

Si le bilan est si énorme pour Facebook, c'est que ce dernier tire plus de 80% de ses revenus de la diffusion de publicité ciblée. Chez YouTube, on s'attend à un manque de 2,2 milliards de dollars, Snapchat 546 millions de dollars et Twitter 323 millions de dollars.