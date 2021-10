Facebook poursuit un Ukrainien pour le grattage de données de 178 millions d'utilisateurs

| Source : The Record

Aux États-Unis, le groupe Facebook intente une action en justice contre un individu de nationalité ukrainienne. Il est accusé d'avoir récupéré des informations sur 178 millions d'utilisateurs, puis d'avoir vendu ces données en 2021 sur RaidForums et sous l'identité de Solomame (et ultérieurement barak_obama).

Les données en question sont des identifiants Facebook et des numéros de téléphone. Elles auraient été obtenues entre janvier 2018 et septembre 2019 via un programme pour envoyer des requêtes automatisées aux serveurs de Facebook, en faisant croire à une connexion de plusieurs appareils Android à l'application de messagerie Messenger.

Il est ici question d'une pratique de scraping qui est une récupération automatisée de données publiques. Jusqu'en septembre 2019, une fonctionnalité Contact Importer de Messenger a permis d'importer massivement des numéros de téléphone afin d'identifier des correspondances avec des utilisateurs de Facebook.

Crédits : The Record

Pas une première...

Solomame est présenté comme un utilisateur assidu de RaidForums pour faire commerce de données volées ou récupérées avec du scraping. Facebook a été en mesure d'établir un lien entre l'individu identifié et Solomame sur le forum à la suite du recours à de mêmes méthodes de contact sur des portails d'emploi et pour des comptes email.

Dans sa plainte, Facebook demande des dommages-intérêts, l'interdiction pour l'accusé d'accéder à des produits du groupe, de vendre ou distribuer des données obtenues.

Facebook lutte activement contre le scraping. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un lien avec la fonctionnalité Contact Importer de Messenger est évoqué. Cela a également été le cas en début d'année pour l'affaire des données de plus de 530 millions d'utilisateurs.