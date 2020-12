Restez en contact avec le Facebook Portal Mini à 80 € seulement, mais aussi notre sélection du jour

Le bon plan du jour concerne le Facebook Portal Mini qui est un écran connecté, tactile et couleur de 8", qui dispose de Messenger, WhatsApp et d'Alexa pour rester en contact avec sa famille et ses amis même en période délicate comme celle que nous vivons actuellement. Le Portal bénéficie d'une caméra de 13 mégapixels et l'écran est d'une définition de 1280 pixels x 720 pixels.

Vous pourrez installer cet appareil dans une grande pièce de votre domicile et vous déplacer tout en étant en communication grâce à la caméra intelligente qui vous suivre sur un champ de vision de 114°. La connectivité est compatible avec le Wi-Fi 5, le Bluetooth n'étant pas présent sur ce modèle. Vous pourrez utiliser Portal avec Android et iOS.

Vous pourrez profiter du Facebook Portal Mini à 80 € au lieu de 150 € chez Boulanger !



Ci-dessous vous trouverez les autres belles promotions de la journée :

