Portal : Facebook introduit une version portable de son écran connecté

Lancée en 2018, la famille d'appareils d'appel vidéo Portal de Facebook s'agrandit avec l'introduction d'une version portable de l'écran connecté baptisée Portal Go.

Avec écran tactile HD (800 x 1280 pixels) de 10,1 pouces qui s'adapte à la couleur et l'éclairage de la pièce, le Portable Go est équipé d'une Smart Camera de 12 mégapixels avec champ de vision de 125°. La caméra suit les personnes pour qu'elles restent dans le cadre, avec un panoramique et zoom sur l'action.

Compatible avec les appels vidéo sur WhatsApp, Messenger et Zoom, l'appareil dispose de quatre micros, deux haut-parleurs de 5 W et un caisson de basses de 20 W. Une technologie Smart Sound réduit les bruits de fond et améliore la qualité de la voix.

En plus d'un assistant " Hey Portal " de Facebook, Portal Go est compatible avec Alexa d'Amazon. La principale nouveauté est cet aspect portable avec l'intégration d'une poignet de transport à l'arrière et d'une batterie rechargeable, et en soulignant qu'il s'agit toujours d'une connectivité Wi-Fi. Il peut fonctionner tout en étant sur sa station de charge.

Facebook propose également un Portal+ de nouvelle génération qui incarne le haut de gamme des produits Portal et reste pour sa part branché sur secteur. Il est équipé d'un écran orientable de 14 pouces d'une définition de 2160 x 1440 pixels, Smart Camera de 12 mégapixels avec champ de vision de 131°. Grâce à son écran, il est notamment possible d'afficher jusqu'à 25 personnes avec la vue galerie lors d'un appel Zoom.

Le télétravail en tête pour Facebook

L'interface des appareils Portal (basés sur Android) va bénéficier d'une mise à jour. Par ailleurs, des solutions de visioconférence comme Webex de Cisco, BlueJeans et GoToMeeting s'ajoutent. En décembre, c'est le support de Microsoft Teams qui sera de la partie.

L'année prochaine, Facebook va en outre lancer un service Portal For Business à destination des petites et moyennes entreprises pour le déploiement et la gestion d'appareils Portal. Elles pourront créer et gérer des comptes Facebook Work pour les collaborateurs. Une adresse email d'une entreprise pourra être utilisée pour configurer Portal.

Portal Go et le nouveau Portal+ sont respectivement proposés à 229 € et 369 €. Actuellement en précommande, les appareils seront expédiés à partir du 19 octobre.