Facebook rachète GIPHY pour doper Instagram

Les GIF animés sont particulièrement prisés des utilisateurs de réseaux sociaux depuis quelques années. Ancien format datant de la fin des années 1980, la popularité des GIF a explosé depuis l'apparition des réseaux sociaux et des plateformes à même de les accueillir, en marge des outils simplifiant leur création à partir d'images ou de vidéos.

Au fil des années, la plateforme GIPHY est devenue la plus populaire d'entre toutes, notamment via une intégration directe au sein de plusieurs messageries mobiles, outils collaboratifs et réseaux sociaux. Le succès de la plateforme vient également du fait qu'elle ne propose pas systématiquement des GIF, mais du stockage de courtes vidéos en boucle, bien plus faciles à intégrer aux réseaux sociaux.

Facebook a ainsi mis la main sur la plateforme, moyennant 400 millions de dollars. Le réseau a indiqué que GIPHY allait rejoindre l'équipe d'Instagram. Il faut donc s'attendre à une intégration plus poussée de GIPHY au sein du réseau.

Pour ce qui est de la concurrence : Facebook indique que l'acquisition ne changera rien du côté des API déjà proposées... Reste à savoir combien de temps cela va durer.