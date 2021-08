Facebook met à jour son outil de transfert des données

Pour la portabilité des données, Facebook annonce une mise à jour de son outil dédié. Son propos est pour rappel de permettre de transférer simplement des informations créées et partagées sur le réseau social vers un autre service.

Deux nouvelles destinations font leur apparition avec Google Agenda (en cours de déploiement) et Photobucket. Elles s'ajoutent notamment à Google Docs, Google Photos, Blogger, WordPress.com ou encore Dropbox.

C'est du reste l'occasion pour Facebook d'introduire le transfert d'un nouveau type de données avec les événements, en plus des publications, photos, vidéos et notes.

Un outil amélioré

Le groupe de Mark Zuckerberg indique avoir amélioré son outil de portabilité des données avec une expérience voulue plus simple et plus intuitive. Les utilisateurs peuvent plus facilement voir les destinations et les types de données pris en charge, tandis que des filtres permettent de sélectionner de manière plus précise les données à transférer.

Il devient possible de réessayer plus facilement certains transferts et les utilisateurs peuvent en outre lancer simultanément plusieurs transferts pour une même destination.

" Nous continuerons de contribuer à l'initiative open source Data Transfer Project, en soutenant l'innovation pour la portabilité des données dans l'ensemble du secteur et en faisant progresser la technologie ", assure Facebook tout en appelant à une réglementation claire pour la responsabilité en matière de protection des données quand elles sont transférées vers divers services.