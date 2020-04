Facebook lance une application de messagerie pour les couples

Pour l'instant, le service n'est disponible qu'aux USA, mais avec Tuned, Facebook cherche à accéder à de nouvelles données personnelles.

L'application s'adresse avant tout aux couples qui peuvent ainsi créer leur propre réseau social et partager leurs états d'âme, de partager de la musique, des images, points d'intérêt... Les couples peuvent ainsi alimenter un album photo partagé, et créer une sorte de journal intime numérique.

Actuellement, le service n'est proposé que sur iOS et se limite à des échanges entre deux personnes. On peut envoyer des notes, mémos, photos et réactions personnalisées déjà partagées sur Facebook pour alimenter rapidement un espace vierge. Fait intéressant, il n'y a pas besoin de compte Facebook pour accéder au service.

Les données ainsi échangées restent privées pour les deux participants, mais pas forcément pour Facebook qui s'autorise la collecte de données personnelles. Tout l'intérêt de la plateforme est qu'elle vise l'intimité du couple et donc permettra de collecter des données plus précises et personnelles.