Facebook vaut plus de 1000 milliards de dollars

C'est une première pour Facebook dont la valorisation boursière franchit le cap des 1000 milliards de dollars. Le groupe de Mark Zuckerberg était le dernier des GAFAM - Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft - qui n'avait pas atteint ce seuil symbolique.

Pour Apple et Microsoft, rappelons que c'est même la barre des 2000 milliards de dollars qui a été franchie à la bourse de New York.

Lundi, l'action de Facebook a grimpé de 4,18 %. Cette progression a eu lieu après la décision d'un juge aux États-Unis qui a renvoyé dans les cordes les autorités américaines accusant Facebook de pratiques anti-concurrentielles et de monopole illégal.

Le spectre d'un démantèlement de Facebook s'éloigne ?

Reuters rapporte que selon le juge James Boasberg, la Federal Trade Commission (FTC ; Commission fédérale du commerce) n'a pas été en mesure de démontrer que Facebook avait un pouvoir de monopole sur le marché des réseaux sociaux. La FTC peut néanmoins encore revoir ses accusations pour les muscler davantage.

Le juge a en outre rejeté une poursuite intentée par plusieurs États américains en considérant qu'ils avaient attendu trop longtemps pour contester les acquisitions d'Instagram et de WhatsApp par Facebook qui remontent à 2012 et 2014.

À ces attaques, Facebook avait réagi en déclarant que " la FTC et les États sont restés inactifs pendant des années alors que Facebook a investi des milliards de dollars et des millions d'heures pour faire d'Instagram et de WhatsApp les applications que les utilisateurs apprécient aujourd'hui. "