Le Fairphone 3+ et deux modules de caméra améliorés disponibles

Le smartphone écoresponsable et modulaire de l'entreprise néerlandaise Fairphone est disponible à partir d'aujourd'hui dans une nouvelle version Fairphone 3+. Elle fait suite au Fairphone 3 introduit l'année dernière et profite d'une évolution en matière de photo.

Le terminal dispose à l'avant d'un capteur photo qui passe de 8 à 16 mégapixels. À l'arrière, le capteur photo passe pour sa part de 12 à 48 mégapixels (Isocell GM1). Grâce à de l'optimisation logicielle de ArcSoft, Fairphone annonce une vitesse d'obturation et une mise au point automatique plus rapides, ainsi qu'une amélioration de la stabilisation d'image.

Afin de s'inscrire dans la démarche de la marque pour des appareils durables, les deux nouveaux modules d'appareil photo sont aussi disponibles séparément pour le Fairphone 3.

Le Fairphone 3+ affiche sur un écran LCD FHD de 5,65 pouces au ratio 18:9. Il est protégé par verre Gorilla Glass 5. Le smartphone est équipé d'un SoC Snapdragon 632 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible à 400 Go par carte microSD). La batterie amovible est de 3040 mAh avec charge rapide.

Avec Bluetooth 5.0, NFC et son amélioré, le Fairphone 3+ est livré avec Android 10 préinstallé et c'est une mouture d'Android qui sera également disponible pour les utilisateurs actuels du Fairphone 3. Selon Fairphone, le Fairphone 3+ contient 40 % de plastique recyclé, contre un taux de 9 % pour le Fairphone 3 qui a été vendu à plus de 90 000 exemplaires.

Le Fairphone 3+ - avec son ensemble de sept modules pour une réparation facile - est disponible auprès de plusieurs partenaires à 469 €. Parmi ceux-ci, Orange, Fnac, Darty et Boulanger.

Sur le site de Fairphone, les nouveaux modules de caméra sont vendus pour 70 € jusqu'à fin septembre, puis 94,90 € à partir du 1er octobre (59,95 € pour le module 48 mégapixels et 34,95 € pour le module 16 mégapixels). Néanmoins, ils sont marqués en rupture de stock.