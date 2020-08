Fairphone 3+ : le smartphone écolo s'améliore en photo

Après l'introduction l'année dernière de la troisième génération de son smartphone écoresponsable, l'entreprise néerlandaise Fairphone dévoile aujourd'hui le Fairphone 3+. La principale évolution se situe au niveau de la photo.

À l'avant, c'est un capteur photo qui passe de 8 à 16 mégapixels, tandis que le capteur photo à l'arrière passe de 12 à 48 mégapixels (Isocell GM1). Avec de l'optimisation logicielle de ArcSoft, Fairphone promet une vitesse d'obturation et une mise au point automatique plus rapides, en plus d'une stabilisation d'image améliorée.

Mais pour ne pas renier l'esprit de la marque et sa démarche pour des appareils durables, les deux nouveaux modules d'appareil photo sont disponibles séparément pour le Fairphone 3.

Pour le Fairphone 3+ à la conception modulaire, on retrouve un même écran LCD FHD de 5,7 pouces au ratio 18:9 avec verre Gorilla Glass 5, un SoC Snapdragon 632 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible à 400 Go par carte microSD). La batterie amovible est de 3040 mAh avec charge rapide.

Avec Bluetooth 5.0 et NFC, le Fairphone 3+ fonctionne avec Android 10, sachant que cette version du système d'exploitation mobile sera également disponible pour le Fairphone 3 en septembre prochain.

Fairphone, qui souligne un son amélioré, indique que le Fairphone 3+ contient 40 % de plastique recyclé, alors que c'était un taux de 9 % pour le Fairphone 3 vendu à plus de 90 000 exemplaires.

Avec des expéditions à partir du 14 septembre, le Fairphone 3+ est commercialisé à 469 €. Il sera disponible auprès de partenaires comme Orange, Fnac, Darty, Boulanger. Les nouveaux modules d'appareil photo sont vendus pour 70 € jusqu'à fin septembre, et 94,90 € à partir du 1er octobre (59,95 € pour le module 48 mégapixels et 34,95 € pour le module 16 mégapixels).