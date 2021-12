Fairphone 4 : 10/10 pour la réparabilité chez iFixit

iFixit a récemment mis la main sur un exemplaire du FairPhone 4, le smartphone qui met en avant la lutte contre l'obsolescence programmée.

Et il semblerait que le terminal a littéralement impressionné iFixit puisque le site lui a accordé tout simplement la meilleure note qui soit avec un indice de réparabilité de 10/10.

Une note qui tranche avec la tendance installée depuis quelques années selon laquelle les terminaux sont de plus en plus complexes à réparer, du fait de l'usage intensif de colle, ou plus simplement d'unification des différents composants sur une carte mère unique.

Jamais un smartphone n'avait atteint ce niveau de réparabilité, à titre de comparaison l'iPhone 13 culmine à 5/10.

Fairphone propose sur son site l'intégralité des pièces de rechange pour son appareil, ce qui permet à chacun de remplacer les modules qui seraient défectueux ou en fin de vie. Tout a été rendu plus simple à changer au coeur du terminal pour permettre d'étendre sa durée de vie au maximum et offrir le choix à l'utilisateur de le réparer plutôt que le remplacer.

Taylor Dixon, rédacteur technique senior d'iFixit a commenté : "Je suis ravi de voir que Fairphone continue de donner la priorité à la réparation dans la conception de ses smartphones, en particulier lorsqu'ils se rapprochent de plus en plus des fonctionnalités et des performances attendues par les consommateurs. Le Fairphone 4 est un rappel élégant que les smartphones n'ont pas besoin d'être compliqués à démonter."