FairPhone 4 : plus proche des standards actuels pour séduire davantage

Le FairPhone 4 devrait présenter une évolution majeure du concept et se rapprocher des standards du marché pour séduire le plus grand nombre.

C'est aujourd'hui que sera dévoilé le FairPhone 4, quatrième édition du smartphone qui vise à proposer un terminal démontable et réparable plus facilement. Mais si cette édition vise à nouveau le 10/10 chez iFixit, elle devrait également se rapprocher des standards du marché.

Car si le Fairphone est globalement bien noté pour sa réparabilité, ses composants sont souvent critiqués pour ne pas correspondre avec la réalité du marché. Son design est également pointé du doigt : trop original pour se vouloir grand public.

Le FairPhone 4 devrait changer la donne avec une refonte complète de design. La coque arrière sera toujours démontable, afin d'accéder à la batterie amovible. Selon les visuels en fuite, il faudra faire l'impasse sur le port Jack.

Selon WinFuture, la partie photo a été renforcée avec un capteur principal de 48 MP accompagné par de la stabilisation optique.

Le terminal devrait proposer un écran Full HD de 6,3 pouces, un lecteur d'empreinte sur la tranche et un capteur photo frontal logé dans une encoche de type goutte d'eau. En interne, on retrouvera un Snapdragon 750G ainsi qu'une puce 5G. Selon WinFuture, deux versions seront proposées avec 128 et 256 Go de stockage et un prix d'entrée de 600 euros environ.