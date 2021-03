Falcon et le Soldat d'Hiver : découvrez la nouvelle bande-annonce de la série événement des studios Marvel

Quelques jours seulement avant la sortie de la nouvelle série des studios Marvel, Falcon et le soldat d'hiver, Disney+ nous propose une bande-annonce pleine d'action qui promet une série bien remplie !

Disney+ proposera très prochainement sa nouvelle série des studios Marvel : Falcon et le Soldat d'Hiver qui est dans la continuité des derniers films Marvel. On pourra retrouver Bucky Barnes, interprété par Sebastian Stan, et Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie, dans une nouvelle aventure où l'intrigue sera également autour de qui saura prendra la relève de Captain America.

Vous serez séduit par les nombreux effets spéciaux et les scènes d'actions toujours plus impressionnantes. En attendant la sortie de la série le 19 mars prochain, vous pourrez découvrir la nouvelle bande-annonce ci-dessous :



Pour rappel, si vous n'êtes pas encore abonné à Disney+, vous pourrez facilement le faire pour 8,99 € par mois ou 89,90 € par an sur le site officiel !