Fall Guys devient Free to play

Lancé en 2020 et propulsé au top des jeux de l'année, Fall Guys basculer dans le Free to Play.

C'était le phénomène de l'année 2020 : Fall Guys débarquait de nulle part et devenait rapidement la coqueluche des streamers, s'offrant un coup de projecteur énorme qui l'aura imposé comme l'un des titres les plus vendus du moment.

Finalement, Mediatonic a décidé de changer de stratégie pour redonner un petit coup de frais à son titre en le proposant désormais selon le modèle Free to play.

Depuis ce mardi, il est ainsi possible de jouer gratuitement à Fall Guys. Sur PC, il faudra passer par l'Epic Games Store pour en profiter puisque cette bascule annonce également la suppression du titre de la plateforme Steam. Si vous aviez acheté le jeu sur Steam, pas de panique, il restera jouable et vous pourrez y accéder à nouveau en cas de désinstallation, mais les autres joueurs ne pourront plus trouver la fiche du titre.

En guise de compensation pour les joueurs ayant acheté le titre, Mediatonic leur offrira un pack legacy qui contient :