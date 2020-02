Fallout 76 arrive sur Steam (et tout le monde s'en fiche)

Plus d'un an après sa sortie sur Bethesda.net, Fallout 76 prépare son arrivée sur Steam. Reste à savoir si quelqu'un s'en soucie encore...

Bethesda annonçait, il y a quelques jours, l'arrivée prochaine de Fallout 76 sur la plateforme de vente de jeux vidéo Steam. C'est le 7 avril prochain que le titre de l'éditeur sera ainsi proposé sur Steam alors qu'il était disponible depuis le 14 novembre 2018 en exclusivité sur Bethesda.net.

Et puis qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule... Sachez qu'il vous faudra racheter une copie du jeu pour y jouer sur Steam, même si vous l'aviez déjà acheté sur Bethesda.net. Même combat pour le solde d'Atom et l'abonnement Fallout 1st lancé il y a quelques semaines, il faudra resouscrire aux abonnements puis qu'aucun transfert ne sera proposé.

Reste donc à savoir comment Fallout 76 pourrait intéresser des joueurs avec toutes ces contraintes... Le jeu a été vivement critiqué pour ses bugs et absences ainsi que pour ses mauvais choix. Bethesda a joué les fortes têtes en ignorant trop longtemps les critiques des joueurs et en tentant d'imposer sa copie pas franchement aboutie, et il est encore dommage de voir que l'éditeur ne fait rien pour arranger les choses. D'ailleurs, on ne comprend pas vraiment pourquoi le titre s'invite sur steam, aussi tard et qui plus est, dans de telles conditions...