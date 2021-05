Far Cry 6 : en 4K à 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X

Le retard imposé à FarCry 6 par Ubisoft pourrait porter ses fruits : les développeurs promettent un jeu parfaitement optimisé sur consoles et compatible 4K native à 60 FPS sur next gen.

Far Cry 6 devait initialement sortir le 18 février dernier, mais a finalement été repoussé au 7 octobre prochain sur l'ensemble des supports. Ubisoft s'excusait lors de cette annonce et évoquait des retards dans l'optimisation de son titre liés au ralentissement global de l'activité du secteur du fait de la crise sanitaire.

David Grivel, lead Gamelay designer d'Ubisoft Toronto s'est toutefois exprimé dans les colonnes de VGC pour rassurer quant à la mise à profit de ce temps supplémentaire.

Ce dernier confirme ainsi que le titre "tourne bien" tout en précisant qu'il est actuellement possible de jouer en 4K à 60 FPS sur PS5 , Xbox Series X et PC.

Pour autant, les consoles PS4 et Xbox One ne seraient pas oubliées, et le titre serait également parfaitement optimisé sur ces plateformes. Ubisoft veut à tout prix éviter les écueils de Cyberpunk 2077. Le cadre d'Ubisoft rassure ainsi : "Nous visons vraiment une qualité maximale sur toutes ces plateformes".

Rendez-vous donc en octobre prochain pour en juger...