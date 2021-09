Far Cry 6 : une bande annonce pour le contenu post lancement

Ubisoft passe la seconde concernant Far Cry 6 et dévoile déjà le contenu postlancement.

Ubisoft a récemment publié une nouvelle bande-annonce de Far Cry 6, mais l'éditeur ne s'étend plus sur son titre de base, mais déjà sur le contenu qui sera proposé après son lancement.

L'occasion pour Ubisoft de rendre son titre encore plus attractif puisque les joueurs auront droit à trois nouvelles missions gratuites dans les semaines qui suivront la sortie du jeu.

Une première mission proposera d'accompagner le personnage de fiction Machete (Danny Trejo), la seconde plongera le joueur dans l'univers de Rambo, et la troisième sera inspirée de la franchise Stranger Things. Bref, de l'hétéroclite quelque peu déjanté pour un amusement maximal.

On pourra également profiter de 6 opérations spéciales, ainsi que des invasions hebdomadaires d'ennemis sur l'île.

Tout cela n'est qu'une mise en bouche pour présenter le Season Pass de Far Cry 6 qui proposera un nouveau mode de jeu qui proposera au joueur de partir de zéro et de s'équiper en vue d'affronter les boss iconiques de la franchise, façon die and retry.

Far Cry 6 est attendu le 7 octobre prochain sur tous les supports.