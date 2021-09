Far Cry 6 dévoile son gameplay sur Xbox One X

Hier soir, Ubisoft a tenu une session live de jeu autour de Far Cry 6, l'occasion pour l'éditeur de présenter son titre un peu plus en profondeur, mais surtout de présenter des images de gameplay.

On retrouve donc le titre sur Xbox Series X avec des graphismes qui s'annoncent spectaculaires. Les environnements sont riches en détail avec des environnements très denses. Les voyages en hélicoptère et l'utilisation de la Wing Suit donnent beaucoup de liberté au joueur et permettront d'avoir une vue imprenable sur l'île de Yara.

Chose assez surprenante, le personnage joué apparaitra régulièrement à l'écran en vue à la 3e personne, notamment lorsque le joueur se soigne. Le jeu de caméra est surprenant sans se montrer handicapant pour autant.

Sans se prendre trop au sérieux, le titre regorge également de situations assez loufoques et drôles sans compter une foule d'équipement et armes déjantées. Le titre confirme ainsi qu'il devrait s'inscrire comme l'un des meilleurs défouloirs de cette fin d'année. Rappelons que le titre est attendu le 7 octobre prochain sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Stadia et PC.