Farmville va fermer ses portes en fin d'année

Il reste, avec Candy Crush, l'un des jeux les plus emblématiques d'une époque dorée pour les réseaux sociaux et les applications annexes : Farmville va fermer ses portes d'ici la fin de l'année.

Lancé en 2009 sur le réseau Facebook, Farmville a immédiatement connu un franc succès. A cette époque, on assiste à une démocratisation des jeux vidéo dans les navigateurs, notamment grâce à leur intégration aux réseaux sociaux. La dimension sociale apportée par ces jeux permet de relancer leur intérêt même auprès des personnes peu joueuses, et pour les éditeurs se développe un nouveau modèle économique et un nouveau système de jeu.

Zynga devient une pierre angulaire de ce système et profite de nombreuses années, tout comme King, de cet effet de mode...

Mais avec la mort annoncée de Flash et surtout, la sortie il y a 8 ans déjà de Farmville 2, le premier volet va prochainement fermer ses portes. Zynga a annoncé une coupure des services au 31 décembre 2020 alors même que les achats intégrés à l'application seront disponibles jusqu'au 17 novembre. L'éditeur rappelle également que Farmville 3 est prévu d'ici la fin de l'année.