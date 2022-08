Fatal Fury : le retour de la saga dans un nouveau volet ?

C'est une des franchises les plus populaires de SNK qui s'apprête à revenir sur le devant de la scène : Fatal Fury, le plus grand concurrent de Street Fighter 2 dans les années 1990.

C'est lors de l'EVO 2022 (Evolution Championship Series) que SNK a réalisé son annonce qui a immédiatement entrainé les cris de joie du public. La marque a dévoilé un teaser annonçant l'arrivée d'un nouveau volet issu de la saga Garou Densetsu, mieux connu en Occident sous le nom de Fatal Fury.

Pour l'instant, il faut se contenter du teaser qui se résume lui-même à une simple illustration assez mystérieuse. Il est vraisemblable que SNK prépare non pas une réédition, mais bien un tout nouveau Fatal Fury dont le dernier épisode remonte à 1999 avec Garou : Mark of the Wolves.

La saga Fatal Fury s'est démarquée des autres jeux de combat en 2D de l'époque en choisissant un gameplay un peu plus complexe, plus rapide et nerveux, mais également avec la possibilité de jouer sur plusieurs plans (avant et arrière). D'autres éléments novateurs ont été introduits progressivement aux titres avec les esquives et parades de plus en plus poussées, les combos et furies(Desperation Moves), le ringout...

SNK n'a pas donné d'informations sur la date de sortie du titre ni même donné rendez-vous pour en parler davantage au public pour le moment.