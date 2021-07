Depuis les dernières déclarations du gouvernement, la France se divise en deux entre ceux qui courent pour se faire vacciner et les antivax, laissant au mileu nombre d'indécis. Une vague de recherche a été constatée sur Google avec les mots clés « faux vaccin » ou même « fausse attestation », montrant à quel point la tension est forte pour se procurer, à tout prix, un pass sanitaire.

Le 9 août 2121 prochain, les restaurants en intérieur comme en terrasse ou encore les transports longues distances (train, avion...) ne seront accessibles qu'aux personnes qui détiennent le précieux sésame : le pass sanitaire. Ce dernier était déjà obligatoire pour accéder aux cinémas, musées et autres lieux de culture.

Cette annonce fait débat, certains applaudissent des deux mains, beaucoup crient au scandale quand d’autres se résignent à se vacciner. Mais depuis le 13 juillet, une vague de recherche très particulière déferle sur Google sur certains mots clés très précis.

« Faux pass sanitaire », « faux vaccin », « faux test PCR » sont les mots clés actuellement les plus sollicités alors que dans le même temps Doctolib connaissait une explosion de visites pour les personnes souhaitant se faire vacciner au point de saturer les centres de vaccination. Deux visions différentes !

Dans la même veine, le site Leboncoin affichait aussi des annonces proposant le partage ou la vente d'attestations avec des tes tarifs entre 3 et 300 € le QR code. Les annonces ont depuis disparu.

Certains médecins peuvent aussi fabriquer de fausses attestations, un délit qui engendrerait la radiation de l’ordre des médecins. On pense par exemple à cette pharmacienne dans le Val-de-Marne qui vendait de faux certificats de vaccination sur Snapchat pour 250 euros, elle a été arrêtée à la mi-juillet et placée en examen en détention provisoire pour "association de malfaiteurs en bande organisée", et "faux documents administratifs". De même il y a quelques jours une employée du vaccinodrome de Grenoble a été mise en examen pour avoir réalisé au moins une douzaine de faux certificats de vaccination.

Il est bon de rappeler que les contrevenants encourent une peine de prison pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 d’amende et que l'utilisation d'un faux pas sanitaire ne permettra pas de mettre un terme à l'épidémie de covid....