Les Feature Phones reviennent en force face aux smartphones

Les téléphones portables aux fonctionnalités plus basiques que les fameux smartphones ont actuellement le vent en poupe et connaissent un regain d'intérêt grandissant d'une partie des utilisateurs.

C'est en Israel que le mouvement est le plus marquant : Nokia y a enregistré une hausse des ventes de 200% sur les features phones depuis le début d'année. En France, ce sont 18% des utilisateurs qui se sont tournés vers ce type d'appareil aux fonctionnalités limitées en 2021.

Ces Features Phone font l'impasse sur les réseaux de télécommunication les plus modernes et se limitent à la 3G ou la 4G, ne proposent pas d'applications ou très peu et surtout, ils ne proposent pas d'écran gigantesque permettant d'accéder confortablement à Internet. Les fonctionnalités mises en avant sont principalement la téléphonie et l'envoi et réception de SMS.

Comment expliquer le phénomène ?

Plusieurs pistes permettent d'expliquer ce retour en force des feature phones. On peut ainsi sans conteste évoquer la hausse globale des tarifs : le marché du smartphone a connu une explosion des prix ces dernières années avec des constructeurs qui n'hésitent plus à dépasser allégrement le cap des 1000€ pour leur dernier modèle.

Les features phone en comparaison restent très accessibles : il est possible de s'équiper à partir de 20€. Dans le même temps, ces appareils sont moins sujets aux pannes ou à la casse, ils sont plus résistants, mais également plus autonomes : leur batterie peut durer plusieurs semaines en usage limité.

Entre 2019 et 2020, le marché du feature phone a doublé dans le monde avec plus de 735 millions d'unités écoulées. Selon Statista, le marché pourrait représenter 9,52 milliards d'euros cette année.

Pour certains utilisateurs, le choix du feature phone répond également à d'autres besoins : certains expriment ainsi leur nostalgie des années 90 / 2000. Pour d'autres il s'agit de se déconnecter d'une vie numérique trop vite envahissante : plus d'applications, donc plus de notifications ni de tentation de consulter les réseaux.

Mais pour une partie des utilisateurs, et notamment en Israel, c'est avant tout une question de sécurité : l'affaire Pegasus (espionnage de masse) a réorienté certains utilisateurs vers des appareils ne pouvant offrir de porte dérobée.

Enfin, pour une dernière partie des utilisateurs, il s'agit avant tout d'un geste écologique : les features phones sont plus durables, nécessitent moins de recharge et ne sont pas concernés par l'obsolescence programmée liée à un système comme Android ou iOS.