Fermeture des stores PS3/PSP/Vita : 138 jeux vont disparaître

La fermeture annoncée des stores PS3, PSP et PS Vita soulève la gronde des joueurs depuis la fin du mois dernier. Sony envisage ainsi de fermer ses marchés applicatifs afin de réorienter ses ressources vers les stores PS4 et PS5 ainsi que vers les autres services en ligne de la marque, notamment PS Plus et PS Now.

Malheureusement, la fin des services évoquée entrainera également l'inaccessibilité à une liste de plus de 138 titres. Si vous aviez déjà les jeux en question, pas de problème, mais si vous comptez les acheter après la fermeture des services, ce sera trop tard... Et quand bien même vous en disposiez déjà, il sera impossible de retélécharger les titres après la fermeture des boutiques...

Aussi, pour éviter de perdre définitivement certains jeux que vous pourriez avoir acheté ou vous encourager à acheter certains titres avant de les voir disparaitre pour de bon, VGC a dressé une liste exhaustive des jeux qui seront ainsi condamnés le 3 juillet sur PS3 et PSP et le 27 aout sur PS Vita :

Jeux PSP

101-in-1 Megamix

Ape Quest

Armored Core: Last Raven Portable

Armored Core: Silent Line Portable

Armored Core 3 Portable

Beats

Black Rock Shooter – The Game

Brandish: The Dark Revenant

Carnage Heart EXA

Cho Aniki Zero

Cladun: This is an RPG!

Creature Defense

Crimson Room: Reverse

Dissidia 012 Prologus: Final Fantasy

Go! Puzzle

Gravity Crash Portable

Hot Shots Shorties Blue Pack

Hot Shots Shorties Green Pack

Hot Shots Shorties Red Pack

Hot Shots Shorties Yellow Pack

I am an Air Traffic Controller Airport Hero Tokyo

Kurulin Fusion

LocoRoco: Midnight Carnival

NeoGeo Heroes: Ultimate Shooting

No Heroes Allowed!

Numblast

Patchwork Heroes

Piyotama

Savage Moon: The Hera Campaign

Super Stardust Portable

Susume Tactics!

Talkman Travel: Paris

Talkman Travel: Rome

Talkman Travel: Tokyo

Thexder Neo

Jeux PS3

Armageddon Riders

Blast Factor

Bomberman Ultra

Carnivores: Dinosaur Hunter HD

Catan

Comet Crash

Crash Commando

Datura

Eat Them!

Echochrome II

Funky Lab Rat

Hamster Ball

High Stakes on the Vegas Strip: Poker Edition

High Velocity Bowling

Infamous: Festival of Blood

Kung-Fu Live

The Last Guy

Legasista

Linger in Shadows

Lumines Supernova

Magic Orbz

Magus

Novastrike

PixelJunk 4am

PixelJunk Racers

Planet Minigolf

Punisher: No Mercy

Rain

Savage Moon

Spelunker HD

Super Rub a Dub

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Tales from Space: About a Blob

Trash Panic

Wakeboarding HD

Jeux PS Vita

Battle Rockets

Bodycheck

Boss!

Breakquest Extra Evolution

Chronovolt

Coconut Dodge Revitalised

Die!Die!Die!

Earth Defense Force 2017 Portable

Ecolibrium

Floating Cloud God Saves the Pilgrims HD!

Flying Hamster HD

Frobisher Says!

Furmins

The HD Adventures of Rotating Octopus Character

Indoor Sports World

Jungle Rumble Freedom Happiness and Bananas

Kilka Card Gods

Knobswitch

Lemmings Touch

Let’s Fish! Hooked On

Licky The Lucky Lizard Lives Again

Magical Beat

Malicious Rebirth

Maliya

Men’s Room Mayhem

Monsterbag

Murasaki Baby

Nekoburo Cats Block

Ninja Usagimaru: Two Tails of Adventure

Open Me!

Orgarhythm

Pinball Heroes Complete

PlayStation Vita Cliff Diving

PlayStation Vita Fireworks

PlayStation Vita Table Soccer

PulzAR

Puzzle by Nikoli V Slitherlink

Puzzle by Nikoli V Sudoku

Reel Fishing Masters Challenge

Ring Run Circus

Run Like Hell!

Sketchcross

Sokoban Next

Squares

Stardrone Extreme

Stranded a Mars Adventure

Sumioni: Demon Arts

Super Stardust Delta

Surge Deluxe

Table Ice Hockey

Table Mini Golf

Table Top Racing

Table Top Tanks

The Hungry Horde

TXK

Vitamin Z

Z-Run

Jeux PS VITA et PS3