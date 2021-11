Festival du 11.11 : c'est PARTIIIII pour des promotions de FOLIIIIE ! TOUTES les offres !

Le Singles Day ou 11.11, pour rappel l'équivalent chinois du Black Friday américain, commence ce 11 novembre à 9h et tombe un jour férié en France, parfait pour faire des achats depuis son fauteuil ! Si vous n'avez pas encore rempli votre panier, dépêchez-vous, car les promotions se terminent le 13 novembre à 9h, 48 heures de folie. Mais ne tardez pas et validez le plus tôt possible vos commandes, les ruptures de stock seront en effet fréquentes vu l'ampleur de certaines promotions !

Si vous avez déjà préparé votre panier, il ne vous reste plus qu'à mettre les codes de réduction et valider votre panier rapidement. Si ce n'est pas le cas, voici quelques points clefs à ne pas rater sachant que certaines promotions profitent ainsi jusqu'à 70 % de réduction.



Pour commencer, voici la page principale du Festival du 11.11 sur AliExpress.

N'hésitez pas non plus à déclencher quelques coupons sur le site à récupérer ici. Mais vous pouvez en obtenir aussi directement depuis l'application mobile.

Sinon, voici la liste des pages incontournables pour optimiser votre sélection et vos achats :

Si vous êtes nouveaux clients, trois codes promo vous sont dédiés :

4 € de réduction dès 5 € d’achat avec le code 22Q304

5 € de réduction dès 10 € avec le code 22Q305

7 € dès 15 € d’achat avec le code 22Q307

Et pour tous les clients, les codes suivants sont accessibles afin de réduire le coût de votre panier :

8 € dès 50 € d’achat avec le code 11AE08

11 € dès 70 € avec le code 11AE11

15 € dès 110 € avec le code 11AE15

22 € dès 150 € avec le code 11AE22

30 € dès 199 € avec le code 11AE30

45 € dès 299 € avec le code 11AE45

60 € dès 399 € avec le code 11AE60

De plus, si vous utilisez la plateforme PayPal pour payer votre commande, vous aurez en plus droit à 3 € de réduction dès 30 € d’achat.



Voici la liste des bons plans à ne pas rater sur AliExpress sachant que l'immense majorité des produits sont expédiés gratuitement de France en quelques jours :

Smartphone



Tablette

Xiaomi Pad 5 à partir de 299 € au lieu de 399 € avec le code FRXI33





Son

Aspirateur

Trottinette électrique

Trottinette Mi Electric Scooter 3 à 376 € au lieu de 449 € avec le code 11AE60 et un coupon GSHOPPER320 sur le site

Xiaomi Scooter Pro 2 à 489 € au lieu de 549 € avec le code SDFRN091





Montre / bracelet connecté

Impression 3D

ANYCUBIC Photon Mono X à 394 € au lieu de 450 € avec le code 11AE30





Aspirateur

Dreame T20 à 234 € au lieu de 370 € avec le code 11AE30

Roborock S5 Max à 304 € au lieu de 506 € avec le code 11AE45



TV

Mi Box TV S à 48 € au lieu de 70 € avec le code FRMI12





Divers



