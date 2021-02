Palmarès du Festival de Cannes des jeux de société : le meilleur jeu de l'année est...

Le palmarès du Festival de Cannes des jeux de société a enfin été dévoilé. Bien que cette fois-ci les stars ne soient pas au rendez-vous, le Palais des Festivals accueille des milliers de participants pour se transformer en zone de jeu ouverte à tous.

Cet événement permet aux petits comme aux grands de découvrir de nouveaux jeux qui cherchent perpétuellement à se démarquer, mais également de retrouver certains jeux incontournables pour revivre des moments de partage pendant quelques heures. C’est également l’occasion de décerner la plus haute distinction française, l’As d’or.

Le grand gagnant du jeu de l'année, As d'or 2021, est donc MicroMacro Crime City. Accessible dès 8 ans, mettez votre sens de l'observation et de déduction en marche pour observer une immense carte de la ville et y résoudre différentes enquêtes.

Concernant le jeu de l'année pour les enfants, il s'agit de Dragomino, une version enfant de Kingdomino, un jeu de placement et de stratégie subtil qui conviendra à toute la famille.

Enfin, le jeu de l'année Expert a été attribué à The Crew, un jeu de stratégie coopérative, gagnez ou perdez ensemble.

A acheter sans hésitation, vous ne serez pas déçus !

Et sinon, vous trouverez ci-dessous la liste des autres lauréats, également des valeurs sûres pour tout joueur :