Festival Xiaomi : promotions sur smartphones Redmi, Poco, mais aussi écouteurs, vidéoprojecteur...

Commençons ce bon plan du jour par le smartphone Poco X3 de Xiaomi qui propose un écran de 6,67 pouces FHD+ avec un rafraîchissement d'écran de 120Hz et un échantillonnage 240 Hz pour une excellente réactivité. Il intègre un SoC Snapdragon 732G accompagné de 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage extensible par carte mémoire. Orienté gaming, il dispose d'un système de refroidissement optimisé LiquidCool Technology 1.0 Plus, mais aussi de la fonction Game Turbo 3.0 optimisant les composants pour des performances maximisées.

Au niveau photographie on trouve un quadruple capteur photo (module principal de 64 mégapixels Sony IMX 686 + ultra grand-angle + module macro + module de capture des données de profondeur). Le Poco X3 NFC est alimenté par une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide 33W, assurant une autonomie de 10 heures de gaming ou de deux jours d'utilisation.

Vous trouverez le smartphone Poco X3 64 Go à 176 € avec le code 137AAAED50 et la livraison gratuite depuis la France.



Passons maintenant au smartphone Poco M3 qui est équipé d'un grand écran LCD de 6,53 pouces FHD+ avec encoche en goutte d'eau pour loger le capteur photo avant 8 mégapixels et un ratio de 19,5:9. Le smartphone intègre un SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire de stockage, extensible via microSD, avec support de la 4G (dont la bande 700 MHz), compatibilité WiFi Dual Band et Bluetooth 5.0, et intégration d'un port infrarouge pour le transformer en télécommande.

Au niveau de la photographie, le Poco M3 propose un triple capteur photo avec un module principal 48 mégapixels f/1,79 et pixel binning 4 en 1, un capteur 2 mégapixels macro et un module 2 mégapixels monochrome. La batterie de 6000 mAh offre une autonomie très confortable, elle est compatible avec une charge rapide 18W.

Le smartphone Poco M3 128 Go est actuellement affiché au prix réduit de 121 € avec le code 4941EE57DC et une livraison gratuite depuis la France.





Au niveau smartphones vous trouverez également des promotions sur la gamme Redmi, tous en livraison gratuite depuis la France, avec les :



Vous trouverez également d'autres promotions sur la marque Xiaomi qui profitent d'une livraison gratuite depuis la France :



Pour célébrer Xiaomi, vous trouverez une opération spéciale pour la marque intitulée Festival Xiaomi où vous aurez accès à des offres allant jusqu'à -70% sur vos articles préférés de la marque jusqu'au 20 avril. Vous trouverez toutes les promotions disponibles à l'occasion du festival Xiaomi sur cette page dédiée.