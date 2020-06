Fête des mères 2020 : quels sont les cadeaux les plus recherchés ?

À l’approche de la fête des mères, les Français se confrontent continuellement au même problème. Vers quels produits vont-ils s’orienter cette année ? Ont-ils profités des French Days du 27 mai jusqu’au 1 juin ?

Grâce à une étude idealo, nous avons des réponses concernant les cadeaux les plus demandés par les Français et sur la saisonnalité de leurs achats.

D’après cette étude, les produits qui ont le plus la cote en cette saison, les priorités d’achat des Français, sont l’électroménager, comme les aspirateurs, les robots et autres appareils de cuisine, les nouveautés high-tech, telles que les appareils photo hybrides, les écouteurs, les tablettes, les smartphones, les liseuses ou encore les montres de sport et enfin les accessoires de mode et de voyage qui sont également très prisés, tel que les lunettes de soleil, les sacs à main, les bijoux, etc. C’est ensuite au tour des produits beauté & bien-être (parfums, épilateurs & rasoirs électriques femme, maquillage, coffrets de soins, appareils de massage) et en dernier des objets maison & décorations comme les parfums d'intérieur, les vases et les bougies).

Côté petit électroménager, on constate que les robots de cuisine et les aspirateurs sont les grands gagnants pour cet événement. Les autres appareils de cuisine semblent avoir plus de mal à convaincre les Français.

Pour la High Tech, les ventes explosent littéralement, ce domaine a de plus en plus de succès dans les cadeaux à offrir. À noter que seules les liseuses ne semblent pas en profiter.

Côté mode et voyage également, on observe des pics de vente parmi lesquels se démarquent les lunettes de soleil et les bijoux.

Lorsque l’on regarde les montres de plus près, tous les types sont concernés par cette montée en puissance, les montres de sport se démarquent quand même par une croissance bien plus importante.

Les cadeaux beauté ont également beaucoup de succès, le grand classique des parfums reste indétrônable avec les coffrets soin.

Enfin, les décorations intérieures, avec les vases et les bougies qui profitent pleinement de la fête des mères. Les parfums d’intérieur eux semblent en retrait.





Venons en à l'autre question, les Français profitent-ils des French Days ? À l’approche de cette occasion, les Français surveillent de près les prix de milliers de produits avec plus ou moins d’intérêt. Parmi le top 100 des catégories de produit les plus surveillées, on en retrouve 12 qui correspondent à celles qui sont les plus recherchées pour la fête des Mères :

1. Les smartphones,

2. Les aspirateurs,

3. Les casques audio,

4. Les tablettes tactiles

5. Les montres connectées,

6. Les robots de cuisine,

7. Les appareils photo hybrides,

8. Les reflex numériques,

9. Les appareils de cuisine,

10. Les parfums pour femme,

11. Les soins du visage,

12. Les Sacs à dos.

Les Français espèraient donc bien profiter de cette période promotionnelle pour gâter leurs mamans. Ce sont principalement des cadeaux high-tech qui sont visés, car à plus gros budgets et qui sont souvent proposés à prix réduit pendant les French Days, ce qui est moins le cas des cadeaux à plus petit budget comme les sacs à dos ou soins du visage.