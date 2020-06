Bon plan fête des Pères : Samsung fait le plein de promotions pour l’occasion

La marque Samsung propose de très bonnes affaires à réaliser dans le cadre de la fête des Pères, et notamment concernant ses smartphones de dernière génération Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.

Bien qu’elle soit moins célèbre que la fête des Mères, la fête des Pères est également l’occasion de profiter d’offres promotionnelles intéressantes comme c'est le cas aujourd'hui pour Samsung qui propose pour l'occasion de bonnes affaires à réaliser notamment sur ses smartphones de dernière génération Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra pour lesquels de nombreux produits additionnels sont offerts. Un moment idéal donc pour changer son téléphone !

Parmi ces promotions, on trouve tout d'abord 150 € de bonus de reprise sur votre ancien smartphone pour tout achat d’un smartphone Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra. De quoi vous donner un gros coup de pouce lors de l’achat de votre nouveau smartphone, surtout si l’ancien n’a plus beaucoup de valeur.

Second cadeau pour tout achat de ces mêmes smartphones, l’assurance Samsung Care+ d’une valeur de 149 € est incluse. Pour rappel, cette dernière assure votre smartphone contre les accidents de la vie. Grâce à cette assurance, vous bénéficiez, en plus de la garantie constructeur classique de 2 ans, d’une protection additionnelle contre tous les dommages accidentels comme la casse ou encore l’oxydation. Votre smartphone sera entre les mains d’experts qui proposent un service simple et rapide. Cette assurance couvre ainsi de manière exhaustive:

Les dommages matériels sur les pièces de votre smartphone

La couverture logicielle, si votre téléphone ne fonctionne pas comme il devrait au niveau logiciel, vous pouvez l’envoyer à tout moment pour que tout soit remis en ordre.

Le remplacement de la batterie de manière à toujours conserver des performances de charge et d’autonomie optimales.

2 déclarations de sinistre possibles avec une franchise de 59 €

Les dommages accidentels comme par exemple les dommages sur vos écrans où liés à l’oxydation.

Vous retrouverez tous les détails ainsi que tous les avantages de l’assurance Samsung Care+ sur cette page dédiée.

Mais ce n'est pas tout, un troisième cadeau est proposé, avec les écouteurs Galaxy Buds+ offerts d’une valeur de 169 €, toujours pour l’achat d’un Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra. Vous pourrez ainsi écouter votre musique préférée en toutes circonstances. Il s'agit d'écouteurs sans fils qui délivrent un son de qualité (AKG), avec une qualité audio aussi riche dans les aigus que dans les basses. Les écouteurs sont équipés de trois microphones pour une qualité d’appel optimale. Tout cela couplé avec une autonomie de pas moins de 11h pour que vous puissiez écouter votre musique sans problème tout au long de la journée.

Ces 3 offres sont bien entendues cumulables, ce qui représente ainsi pas moins de 468 € d’économies si vous ramenez votre ancien smartphone. À noter que cette valeur ne prend pas en compte la valeur initiale de reprise de votre ancien smartphone (150 € étant le minimum) et peut donc être encore grandement augmentée en fonction de votre smartphone. De quoi réduire fortement le prix d’achat de l’ensemble des équipements s’ils avaient été achetés séparément.

Les Samsung Galaxy de la gamme S20 sont d’excellents smartphones avec des performances permettant de faire tourner sans problème toutes les applications du marché y compris les jeux vidéo les plus gourmands. La qualité des photos est excellente, vous permettant même de prendre des photos et des vidéos avec une résolution 8K. Les zooms disponibles vont de x3 à x30 sans perte de netteté. De plus, l’ensemble de ces téléphones est disponible en version 5G, de quoi être prêt lors de son déploiement massif l'année prochaine. Enfin, vous pourrez stocker une large quantité de contenus avec 128 Go de stockage de base, mais qui peut être augmenté jusqu’à 1To au moyen d'une carte micro SD, ce que peu de constructeurs proposent.

Vous trouverez les smartphones Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra directement sur le site officiel de Samsung à partir de 909 €, et pourrez ainsi profiter de ces 3 cadeaux offerts d'une valeur minimale de 468 €.