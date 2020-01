FFVII Remake : la date de sortie repoussée

Prévu pour une sortie initiale fixée au 3 mars prochain, FFVII Remake ne sortira finalement pas dans les temps.

Square Enix vient ainsi d'annoncer devoir décaler la sortie de son titre, sans doute l'un des plus attendus de ce début d'année, d'un bon mois.

C'est Yoshinori Kitase qui a signé un communiqué évoquant ce report tout en présentant ses excuses à la communauté. Comme toujours les explications tournent autour de la nécessité d'un peu plus de temps pour peaufiner le titre dans ses moindres détails.

L'éditeur évoque une décision "difficile, mais nécessaire" et annonce désormais une date de sortie fixée au 10 avril. Il faudra donc s'armer de patience pour retrouver les aventures de Cloud, Tiffa et Aeris dans ce qui se présente comme l'un des remake les plus saisissants de l'histoire du jeu vidéo pour l'un des RPG les plus populaires à travers le monde.