Le projet global du remake de Final Fantasy se dessine un peu plus : après la sortie couronnée de succès du premier volet, Tetsuya Nomura évoque déjà le deuxième épisode.

La question sur toutes les lèvres des joueurs est la même : quand la suite sera-t-elle disponible ? A en croire le directeur du projet, le plus rapidement possible.

"Je comprends parfaitement l'importance de sortir une suite rapidement. Nous voulons d'ailleurs la proposer le plus rapidement possible. Nous avons compris où devait se situer le niveau de qualité cette fois. Pour le prochain épisode, nous prévoyons de sortir quelque chose de plus grande qualité encore et plus agréable à jouer que le premier jeu, le plus rapidement possible. Lorsque nous annoncerons la prochaine partie du titre, nous devrions également clarifier nos plans pour l'avenir."