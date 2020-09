La fibre Bouygues Télécom 1 Gb/s à moins de 15 € par mois pendant 1 an !

Le bon plan du jour concerne l'opérateur Bouygues Telecom qui propose en ce moment un forfait fibre avec 1Gb/s à 14,99 € par mois pendant un an, puis passera à 36,99 € par mois. Cette offre est valable jusqu'au 10 octobre 2020.

En effet, cette promotion concerne la Bbox Must qui est est aussi sous engagement d’un an et la location de la box est offerte. Vous profiterez d’un débit jusqu’à 1 Gbit/s en descendant et 400 Mb/s en montant. La télévision est disponible avec cette offre avec plus de 180 chaînes et un enregistreur de 128 Go.

Pour rappel, avant de choisir son forfait internet, il est toujours préférable de consulter la concurrence. Et en ce moment, vous pourrez retrouver Sosh qui propose la fibre à 19,99 € par mois, mais aussi Red by SFR et son forfait fibre Red Box à 23 € par mois, ou bien encore Free qui propose son forfait fibre Freebox mini 4K à 14,99 € par mois pendant un an !