L'Arcep publie les résultats de son suivi du marché du haut et très haut débit fixe au 31 mars 2022. D'après le gendarme des télécoms, les déploiements FTTH ralentissent mais se maintiennent à un niveau élevé. Dans le même temps, l'adoption de la fibre optique progresse à un rythme soutenu.

Au cours du premier trimestre, 1,1 million de locaux supplémentaires ont été rendus raccordables à la fibre optique de bout en bout. " C'est environ 20 % de moins que sur la même période de l'année précédente ", note l'Arcep.

Fin mars, 30,8 millions de locaux sont éligibles aux offres FTTH. Une hausse de 21 % sur un an et environ 72 % de l'ensemble des locaux sont ainsi éligibles aux offres FTTH. L'objectif du gouvernement est d'apporter le très haut débit à tous les Français fin 2022, dont 80 % en fibre optique.

15,5 millions d'abonnements FTTH

L'Arcep souligne que la production de nouvelles lignes fibre optique a diminué d'un tiers sur an dans les zones très denses (6,8 millions de locaux couverts). Un rythme qualifié d'insuffisant (80 000 locaux au premier trimestre) qui a été observé au cours des derniers trimestres, sachant que ces zones - plus rentables - ont été la priorité initiale des opérateurs.

Dans les zones moins denses d'initiative privée et avec 279 000 locaux rendus éligibles au cours du premier trimestre, le rythme des déploiements continue de ralentir (14,5 millions de locaux couverts). Il est comparé au niveau de 2016.

Le plus gros reste cependant à faire dans les zones moins denses d'initiative publique où près de 700 000 locaux ont été rendus éligibles sur les trois premiers mois de l'année, ce qui représente 6 % de plus que sur la même période il y a un an et 9,5 millions de locaux couverts.

Fin mars 2022, le nombre d'abonnements en fibre optique FTTH atteint 15,5 millions (+1 million sur le premier trimestre), soit 49 % du nombre total d'accès à haut et très haut débit sur réseaux fixes, 80 % du nombre total des abonnements à très haut débit.