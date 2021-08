Fibre optique avec noyau liquide : la glycérine, matériel du futur

La fibre optique permet d'obtenir la transmission de données à très haut débit grâce à la vitesse de la lumière, mais elle est très fragile. Ce qui n’est pas forcément le cas avec le cuivre des anciens réseaux ADSL qui lui, est résistant, mais limité en termes de débit avec beaucoup de pertes sur la distance.

La fibre optique est très sensible aux courbures et à l’étirement. Sur de grandes distances, elle est constituée de fils de verre très fins et donc très fragiles. Ce type de technologie est aussi sensible à la torsion. C’est aussi pour cela que pour de petites distances, comme raccorder une maison ou un immeuble, on privilégie le Plexiglas. Même si ce dernier possède les mêmes contraintes face à verre, il les supporte mieux.

Aujourd'hui, petite nouveauté dans ce domaine avec l’équipe de chercheurs de l’institut Suisse Empa qui a créé une fibre optique dont le cœur est rempli de glycérine, le tout contenu dans une gaine de fluoropolymère. Le gros avantage de cette technologie est qu’elle permet à la fibre optique de supporter très bien les torsions comme l’étirement, la fibre pouvant supporter jusqu'à 10% d'allongement et revenir ensuite à sa longueur initiale.

Les chercheurs ont également ajouté un colorant fluorescent au glycérol qui leur permet de mesurer l'étirement. En effet, lorsque la fibre est étirée, le trajet de la lumière est de fait allongé, mais le nombre total de molécules de colorant reste constant dans la fibre, ce qui entraîne une modification de la couleur de la lumière émise qui permet de déterminer l'étirement.

Une fibre optique remplie de glycérine

De plus, selon les chercheurs, le liquide ne s’échappe pas si la fibre est sectionnée, sauf si l’on fait pression dessus. Malgré tous ces avantages, la fibre à la glycérine n’est pas encore prête pour une mise en place sur le réseau, mais elle pourrait bien s'imposer dans les prochaines années, de même qu'être utilisée pour la fabrication des composants microhydrauliques et des capteurs de lumière.