Livebox Fibre : la fibre d'Orange à moins de 20 € par mois en exclu web et avec des débits améliorés !

Le fournisseur d'accès à internet Orange est bien connu pour la qualité de son réseau ADSL et fibre et son SAV, mais également pour ses prix légèrement plus élevés que chez la concurrence. Ce matin la situation change avec une offre uniquement accessible sur le web sur le site officiel du groupe, avec une promotion plus qu'intéressante !

En effet, pour seulement 19,99 € par mois pendant 1 an, Orange propose son abonnement Livebox Fibre qui offre un débit symétrique de 500 Mbit/s en téléchargement et en envoi (il n'était que de 400 Mbits le mois dernier). Le forfait passera ensuite à 41,99 € par mois.

Vous profiterez de la Livebox 5, du décodeur TV Orange Ultra HD 4K (sur demande) et de plus de 140 chaînes TV incluses, et enfin des appels illimités vers les fixes en France.

La Livebox Fibre d'Orange est à seulement 19,99 € par mois !





A noter qu’Orange propose deux autres forfaits fibre, à savoir la Livebox Fibre Up à 25,99 € par mois puis 49,99 € après un an, et la Livebox Max Fibre à 34,99 € par mois puis 54,99 € après un an qui est la seule offre à intégrer la nouvelle Livebox 6 Wifi 6. A vous des débits de 2 Gbits/s (partagés pour la Up et par appareil pour la Max) en téléchargement et de 600 à 800 Mbps en envoi.



Et concernant les offres de la concurrence, citons Sosh qui propose son forfait fibre à 19,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 €, sans engagement, Red by SFR avec son forfait fibre avec jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi à seulement 23 € par mois avec un mois offert, ou encore la fibre Bbox must 1 Gb/s à seulement 22,99 € par mois pendant 1 an puis 40,99 €, et si vous souhaitez plus de débit l'offre Bbox ultym à 29,99 € par mois pendant un an puis 49,99 € avec 2 Gb/s et 600 Mb/s. Enfin, signalons la SFR Fibre Starter au prix de 23 € par mois pendant 2 ans puis 38 € par mois avec un engagement d'un an, ou encore chez Free la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois avec pas moins de 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant.