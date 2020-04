Fibre RED by SFR : dernier jour pour profiter du meilleur forfait du moment (1 mois offert, appels illimités)

En ce lundi 20 avril, c'est le dernier jour pour profiter de l'offre proposée par Red by SFR sur son forfait Fibre à 23 € par mois seulement avec 1 mois offert, le tout sans engagement.

Ce forfait vous permet un accès à internet en illimité avec la Fibre avec jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 500 Mb/s en envoi grâce à l'option Débit Plus qui est offerte au lieu 5€ par mois en temps normal. Vous profiterez également des appels illimités vers les mobiles en France (option normalement facturée 5€/mois) ainsi que la location de la box qui est incluse et les appels vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations depuis votre box. Red by SFR propose donc 2 options gratuites pour une économie de 10€ par mois.

Vous pourrez également bénéficier de l’offre TV 35 chaînes pour 2 € de plus chaque mois ou 100 chaînes pour 4 € de plus par mois.

Si vous n'êtes pas éligible à l'offre Fibre ou THD, vous pouvez bénéficier de cette même offre via l'ADSL à un tarif de 16 € par mois.

