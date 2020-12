La fibre à 15 € seulement chez SFR pour Noël !!

Le bon plan du jour concerne l'opérateur internet SFR qui propose, à l'occasion de Noël, un forfait fibre SFR à 15 € par mois, pendant un an, puis à 38 € par mois. Ce forfait est sous engagement d'un an. Le tarif de ce forfait fibre comprend la location de la SFR Box 7 et d'un décodeur 4K.

Vous pourrez profiter dans ce forfait de l'accès à 160 chaines TV avec de l'ultra HD, mais aussi d'internet haut débit avec jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi. Vous aurez également les appels illimités vers les fixes de France, mais aussi dans 100 pays différents comprenant les DOM. Un Cloud de 10 Go pour stocker vos photos, vidéos, et documents est également compris dans le forfait. Enfin, vous pourrez améliorer votre abonnement avec les nombreuses options SFR dont RMC Sport, Multi TV, Netflix, etc.

Profitez de la fibre SFR à 15 € par mois pendant un an



Pour rappel, n'hésitez pas à consulter les autres promotions du moment avec :