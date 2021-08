La Fibre SFR à seulement 10 € par mois ou bien 20 € chez RED avec accès gigabit, 1 mois d'abonnement offert...

SFR et sa filiale RED proposent deux abonnements d'accès à internet par la fibre : de 10 € seulement par mois pour le premier à 20 € pour le second pour un accès très haut de gamme. A vous de choisir selon votre budget !

Si vous souhaitez un accès fibre de qualité à prix réduit, l'offre Série Limitée SFR Fibre devrait vous satisfaire avec son tout petit prix de 10 € par mois pendant un an (38 € par mois ensuite) avec un engagement d'un an.

Malgré son tarif très compétitif, cette offre intègre la SFR Box 7 avec des débits de 500 Mbps en montant et descendant avec support du WiFi 5 suffisant pour diffuser des contenus 4K.

Elle intègre également les appels illimités vers les fixes en France et vers 100 destinations, mais également une offre de télévision avec 160 chaînes et services TV avec le décodeur Plus, sans oublier un stockage Cloud de 10 Go inclus pour stocker vos documents.

Le forfait Série Limitée SFR Fibre est à seulement 10 € par mois pendant un an



Si vous souhaitez un abonnement plus complet, c'est le moment de profiter de l'offre de RED by SFR avec son forfait internet fibre gigabit à seulement 20 € par mois, sans engagement et sans variation de prix au bout d'un an. Elle intègre 2 options gratuites et un mois d'abonnement offert mais ne tardez pas cette offre n'est valable que jusqu'au 16 août 2021 au soir !

Cette offre intègre un accès à internet fibre avec des débits jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 500 Mb/s en envoi grâce à l'option Débit Plus offerte.

Vous disposerez des appels vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations ainsi que les appels vers les mobiles grâce à l'option Appels illimités également offerte.

Au niveau de l'offre de télévision vous aurez accès à 35 chaînes sur tablette, ordinateur et smartphone, mais pour 3 € de plus par mois 100 chaînes seront accessibles et si vous souhaitez les visionner sur votre TV il faudra acquérir le décodeur Connect TV affiché à seulement 19 € au lieu de 60 €.

Enfin, RED vous offre gratuitement le premier mois d'abonnement ! Royal !

Découvrir le forfait fibre gigabit Red by SFR à seulement 20 € par mois

Du côté de la concurrence vous trouverez chez Bouygues Telecom le forfait fibre série spéciale Bbox à seulement 15,99 € par mois pendant un an (-55%), puis passera ensuite à 36,99 € par mois avec des débits jusqu’à 500 Mb/s en descendant et 300 Mb/s en montant, mais aussi la possibilité de regarder plus de 180 chaînes avec le décodeur TV Bbox 4K ainsi que de passer des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international. Bouygues Télécom propose également trois autres forfaits fibres à savoir la Bbox fit affichée à seulement 9,99 € cette semaine (-65%) puis 29,99 € après un an (300 Mb/s en descendant et 200 Mb/s en montant), la Bbox must à 22,99 € puis 39,99 € (1 Gb/s et 400 Mb/s, décodeur Bbox 4k) et enfin la Bbox ultym à 28,99 € puis 46,99 € (2 Gb/s et 600 Mb/s, décodeur Bbox 4k, WiFi dernière génération, 2 répéteurs inclus selon le diagnostic, installation clé en main et 3 mois offerts sur une option).

Sosh propose sa Boite Sosh à 19,99 € par mois la première année au lieu de 29,99 € (fibre) avec des débits jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et 300 Mbit/s en envoi, avec le raccordement à la fibre offert et une Livebox 4.

Enfin Free propose son forfait fibre Freebox Revolution à 19,99 € par mois pendant 1 an, puis 44,99 € par mois avec engagement d'un an. Vous aurez accès à une offre télévision complète avec TV by Canal inclus et profiterez d'appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations sans oublier un débit descendant de jusqu’à 1 Gbit/s et de jusqu’à 600 Mbit/s en montant. Et pour les fous de téléchargements, la Freebox Pop est à seulement 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois, avec des débits de jusqu'à 5 Gbit/s partagés en descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en montant !