Bouygues Telecom et SFR : deux forfaits fibre à 10 € par mois

La rentrée est propice aux bons plans pour les forfaits internet et la fibre n’est pas en reste. Aujourd’hui, Bouygues et SFR proposent un forfait pour 10 euros!

Si vous souhaitez un accès fibre de qualité à prix réduit, deux offres sont disponibles, soit chez Bouygues Telecom, soit chez SFR avec des prix qui ne dépassent pas 10 € par mois.

Commençons par l’offre Série Limitée SFR Fibre avec son tout petit prix de 10 € par mois pendant un an (38 € par mois ensuite) avec un engagement d’un an.

Cette offre intègre la SFR Box 7 avec des débits de 500 Mbps en montant et descendant avec support du WiFi 5 suffisant pour profiter des contenus 4K.

Elle profite également d’une offre de télévision avec 160 chaînes et services TV grâce au décodeur Plus, le tout est accompagné d’un stockage Cloud de 10 Go inclus et des appels illimités vers les fixes en France et vers 100 destinations.

Le forfait Série Limitée SFR Fibre est à seulement 10 € par mois pendant un an



Vous pouvez aussi profitez de l’offre fibre Bbox fit de chez Bougues télécom qui bénéficie du même tarif de 10 € pendant 12 mois avec un engagement d’un an, puis le tarif passe à 29,99 € par mois.

L’offre comprend un débit de 300 Mbps en download et 200 Mbps en upload. Il vous est offert un diagnostic WiFi pour optimiser la connexion dans votre logement et 6 mois d’abonnement à Spotify. De plus vous profitez d’appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays.

Le forfait fibre Bbox Fit est à seulement 10 € par mois pendant un an.

Bouygues propose aussi un autre forfait en promo :

La série spéciale Bbox est au prix de 15,99 € par mois (puis 36,99 € au bout d’un an) avec un débit de 500 Mbps descendant et 300 Mbps montant.

Du côté de la concurrence, Sosh propose sa Boite Sosh à 14,99 € par mois la première année au lieu de 29,99 € (fibre) avec des débits jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et 300 Mbit/s en envoi, avec le raccordement à la fibre offert et une Livebox 4.

Enfin Free propose son forfait fibre Freebox Revolution à 19,99 € par mois pendant 1 an, puis 44,99 € par mois avec engagement d’un an. Avec un débit descendant de jusqu’à 1 Gbit/s et de 600 Mbit/s en montant, vous aurez accès à une offre télévision complète avec TV by Canal inclus et profiterez d’appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations. Et pour les fous de téléchargements, la Freebox Pop est à seulement 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois, avec des débits jusqu’à 5 Gbit/s partagés en descendant et jusqu’à 700 Mbit/s en montant !