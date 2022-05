Fibre : vous consommez trop ? SFR bride votre connexion [MAJ : SFR dément, mais...]

[Mise à jour du 31/05 16h30]

L'information a rapidement fait le tour de la toile et est remontée jusqu'à l'opérateur SFR qui dénonce un message "trompeur" et un incident "isolé". SFR rapelle ainsi qu'aucune limitation n'est en cours sur aucun forfait fixe à Internet.

SFR indique que le message reçu par l'utilisateur est en fait un SPAM et précise que les communications officielles de l'opérateur sont toujours envoyées depuis le numéro 1023.

Bonjour @Hamster_I, s'agit d'un SPAM. Les communications officielles de nos services se font depuis le numéro "1023". Je vous demande de ne pas prendre en considération cet SMS et de ne cliquer sur aucun éventuel lien.

Ilan — Assistance SFR (@SFR_SAV) May 30, 2022

La situation reste étrange, car dans les faits, le numéro utilisé pour envoyer le supposé SPAM (38948) est bien utilisé par l'opérateur pour communiquer avec ses usagers. Par ailleurs, un SPAM ou tentative de phishing disposerait d'un lien visant à tromper l'utilisateur. Or, dans le cas de l'abonné, aucun lien de la sorte n'est inséré dans le message...

La réputation de SFR n'est plus à faire du côté des abus, aussi, il se pourrait que l'opérateur cherche simplement à revenir sur sa décision en se voyant ainsi affiché sur la toile.

De son côté, l'utilisateur concerné a indiqué ne pas avoir constaté de bridage de sa connexion à 10 Mb pour le moment... Difficile donc de démêler le vrai du faux dans cette histoire, mais compte tenu de l'historique d'SFR, on a bien notre petite idée...



L'illimité qui se révèle limité, ça vous rappelle quelque chose ? Vous avez sans doute connu les premiers forfaits mobiles illimités proposés par certains opérateurs qui se voulaient en réalité limités à 1h de conversation, après quoi il fallait raccrocher et rappeler votre correspondant pour éviter la surfacturation... Ou même les offres illimitées qui étaient tout simplement coupées au bout d'un certain quota...

Malgré diverses condamnations pour ce type d'appellation trompeuse, publicité mensongère et autres joyeusetés, SFR reste particulièrement adepte de ces pratiques crasses et renouvelle le tir, cette fois avec son offre fibre optique.

Je télécharge des séries en torrent la nuit et @SFR qui m’envoie ça !! Mon sang n’a fait qu’un tour putain, résiliation immédiate, c’est l’arnaque du siècle, internet n’est pas vraiment illimité sur le fixe chez #sfr. Vous vous croyez en l’an 2000 ? Retour chez @free 24h chrono ! pic.twitter.com/9P8z0UJUSy — Hamster_I (@Hamster_I) May 29, 2022

C'est un utilisateur de Twitter abonné à l'opérateur qui révèle l'affaire après avoir reçu un SMS de la part de SFR lui indiquant que suite à une consommation Internet jugée trop élevée (par qui, par quoi ?), son débit était bridé à 10 Mb/s jusqu'au renouvellement de son offre en fin de mois.

SFR évoque un comportement "de nature à dégrader notre réseau et à nuire aux abonnés SFR" situés dans la même localité que l'abonné en question, précisant ainsi brider le débit à 10 Mb/s "jusqu'au premier jour du mois suivant au-delà des 3 To consommés.

L'opérateur va jusqu'à expliquer que son action est conforme aux "conditions de l'offre" souscrite par l'abonné. Sauf qu'en épluchant le contrat (offre SFR Box 8X) rien ne fait mention d'un quelconque bridage passé un certain volume de données, ni même de "fair use" ou d'utilisation "en bon père de famille" comme on peut le lire dans les contrats d'autres opérateurs.

Il existe bien des mentions chez l'opérateur concernant le volume de données maximal avant bridage, mais uniquement pour les offres mobiles 4G / 5G et le quota évoqué est de 200 Go et non 3 To...

SFR n'en est pas à son coup d'essai et continue ainsi de jouer avec les règles de façon assez aléatoire et toujours au détriment des utilisateurs... De quoi mériter le titre d'opérateur le plus détesté des Français qu'il cumule depuis plusieurs années déjà via l'outil "J'alerte l'ARCEP" mis en place par le régulateur.