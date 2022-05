FIFA 22 : EA lance des tests Crossplay PS5 / Xbox Series X|S / Stadia

C'est une fonctionnalité qui est particulièrement attendue par les joueurs et pas uniquement ceux de FIFA 22 : le crossplay qui permet de faire s'affronter les joueurs Xbox Series et PlayStation 5 va prochainement arriver sur le jeu de foot d'Electronic Arts.

Sony fait preuve d'un peu plus d'ouverture et se lance finalement progressivement dans le cross play. Après avoir bataillé des années contre le principe en évoquant des questions de sécurité de ses serveurs (alors que ce sont généralement les éditeurs qui hébergent les serveurs de jeu), la marque s'ouvre de plus en plus au cross-play. On l'a vu avec quelques initiatives sur PlayStation 4 et ce devrait devenir plus régulier sur PS5.

FIFA 22 va ainsi lancer des phases de test de jeu crossplay auprès des joueurs PS5, Xbox Series X et S et Stadia. Ces phases ne concernent ainsi pas les joueurs PC ni PS4 ou Xbox One.

Le crossplay sera limité dans un premier temps au mode Saison en Ligne et Matchs Amicaux. Mais selon les résultats des premiers tests, le crossplay pourrait être plus généralisé au sein du titre.

L'option est proposée à chacun dans le menu principal du jeu depuis la dernière mise à jour.

Les joueurs pourront ainsi plus facilement retrouver leurs amis provenant d'autres plateformes.