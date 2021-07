FIFA 22 : Electronic Arts dévoile la pochette du jeu et quelques infos

EA Games a finalement levé le voile sur FIFA 22, du moins en partie : l'éditeur a partagé les jaquettes du titre, ainsi qu'une vidéo de mise en bouche présentant l'Hypermotion utilisé au sein du titre.

Dans son spot publicitaire, EA mêle ainsi images réelles et contenu en jeu, précisant que le tout tire profit de la technologie Hypermotion, qui sera exclusives à la version next gen du titre. Il s'agit d'un système de motion capture évolué qui permet de suivre et enregistrer les mouvements de joueurs réels pour les appliquer ensuite sur les modèles 3D.

L'Hypermotion devrait ainsi garantir des déplacements et gestuelles plus dynamiques aux joueurs. Les joueurs du Real Madrid ont ainsi été mis à contribution et réalisé des enregistrements en portant des maillots Xsens lors d'un match. Au total, EA a ainsi pu décomposer plus de 4000 animations individuelles et collectives fidèles à la réalité.



EA évoque également l'intégration d'une IA piochant dans une base de données de plus de 8,7 millions d'images pour créer des animations. L'intelligence artificielle devrait ainsi adopter de nouvelles stratégies collectives et mieux occuper le terrain en attaque comme en défense.

Le jeu proposera ses modes traditionnels Carrière, Volta ainsi que Clubs Pro et Ultimate Team.

Le titre sera disponible sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Series dès le 1er octobre prochain.