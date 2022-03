FIFA 23 : les premières informations

Electronic Arts planche sur une suite à FIFA 22 qui, même s'il n'a pas été exempt de défauts, a plutôt été bien accueilli par les joueurs.

Le prochain titre n'a pas encore été annoncé ni officialisé, et se pose toujours la question des droits de licence et d'exploitation du nom "FIFA" puisque le contrat arrivé à terme n'aurait toujours pas été renouvelé, la FIFA souhaitant empocher désormais plus d'un milliard de dollars par cycle de 4 ans de la Coupe du Monde face aux revenus vertigineux empochés par EA via la franchise.

Selon Tom Henderson qui cite des sources proches du dossier, FIFA 23, ou EA Sport FC pourrait proposer du cross-play sur PC, Xbox et PlayStation et ce sur l'ensemble des modes en ligne proposés au sein du titre.

Le titre intégrerait les deux Coupes du monde de Football, et proposerait les sélections à la fois masculines et féminines. La sortie devrait se faire pour permettre aux joueurs de profiter de la Coupe du Monde masculine de cet hiver. La question se pose toujours du côté des sélections disponibles puisque FIFA 22 avait vu la perte de 18 équipes nationales.

L'HyperMotion serait également de retour pour des déplacements plus réalistes des équipes sur le terrain. Pour tout le reste, il faudra encore patienter quelques mois.