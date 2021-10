La FIFA souhaite lancer son propre jeu vidéo de Football

Alors que l'on apprenait qu'Electronic Arts pourrait ne plus appeler sa simulation de foot FIFA l'année prochaine, on apprend que la FIFA elle-même pourrait proposer son propre jeu.

Les choses se compliquent du côté de la licence accordée à Electronic Arts sur l'exploitation du nom FIFA pour sa simulation de football sur PC et consoles.

On apprenait il y a quelques semaines qu'Electronic Arts pourrait changer le nom de sa simulation, l'explication officielle étant qu'il était nécessaire d'afficher un nom plus inclusif et représentatif de la diversité des équipes et championnats proposés dans le titre.

Récemment, le New York Times évoquait une autre raison bien plus probable : voyant les bénéfices de la franchise exploser ces dernières années, la FIFA aurait révisé les montants du contrat d'exploitation de son nom et demanderait désormais à Electronic Arts de payer le double de ce qui est actuellement prévu, soit 1 milliard de dollars pour chaque cycle de 4 ans de la Coupe du monde.

Electronic Arts ne serait pas prêt à débourser autant... Et pour faire un peu plus pression, la FIFA n'exclut pas la récupération de son propre nom pour proposer son propre jeu de simulation de football.

Alors qu'Electronie Arts pourrait renommer son titre EA Sports FC, on pourrait donc voir un autre titre baptisé FIFA arriver sur le marché. Dans un communiqué officiel, la FIFA évoque son projet, indiquant souhaiter se lancer dans l'eSport et que son arrivée sera bénéfique au secteur puisque porteuse de concurrence.

La FIFA espère donner une dimension plus professionnelle à la simulation de Football en jeu vidéo.