FIFA Ultimate Team : EA confirme qu'il y a bien eu fraude

Finalement il y a bien eu fraude : Electronic Arts vient de publier les premiers résultats d'une enquête concernant les accusations lancées il y a quelques jours autour du mode FIFA Ultimate Team, et les premiers éléments ne sont pas glorieux...

Electronic Arts a donc confirmé que certains comptes EA ont été compromis et utilisés de façon frauduleuse au sein même de l'entreprise en vue de créditer des cartes ultra rares sur les comptes de certains joueurs, en échange d'argent.

La polémique date de jeudi dernier : sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs de la communauté FIFA Ultimate Team publient des discussions entre joueurs qui présentent un employé d'EA confirmant avoir vendu des lots de cartes FUT à certains joueurs avec des sommes pouvant dépasser les 1000€ en fonction des cartes proposées.

En temps normal, ces cartes s'obtiennent par l'ouverture de packs dont le contenu est généré aléatoirement, à l'image de pochettes surprises. Certaines cartes de joueurs sont particulièrement rares et les transactions se font contre des points FIFA récoltés en jeu ou achetés via de l'argent réel. En aucun cas les joueurs ne sont à même de pouvoir choisir les cartes qu'ils obtiennent, et doivent laisser faire la chance en misant sur des taux de loot parfois très bas...

EA a donc mené une enquête et confirme que certaines manipulations frauduleuses ont bien eu lieu. Des employés auraient eu accès à certains comptes EA permettant de générer des cartes et ils auraient ainsi entrepris de proposer des lots de cartes à la vente aux joueurs.

L'éditeur a clairement pu constater que certains joueurs ont obtenu certaines cartes sans passer par les dispositifs normaux du jeu ni en passant par des achats sur le marché des transfert ou autre récompense en jeu. Il semblerait que la situation ne concerne qu'un faible nombre de comptes et d'objets, néanmoins le comportement est jugé inacceptable et la situation discrédite le jeu et son système pourtant juteux pour EA.

EA indique que l'enquête se poursuit et que les auteurs de la fraude seront sanctionnés, les comptes de joueur ayant reçu les contenus FUT de façon frauduleuse seront également bannis.