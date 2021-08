Filmora est un logiciel développé par l'éditeur Wondershare qui produit les logiciels UniConverter, Recoverit, ou encore Dr.Fone.

Ce logiciel de montage se veut très accessible même pour les débutants. Beaucoup d’outils sont disponibles comme le découpage, la fusion, le rognage, le recadrage, la correction des couleurs, etc. Mais vous aurez aussi la possibilité d’ajouter des effets spéciaux comme l’ajout d'un titre, de transitions, de filtres ou même un fond vert. Cet éditeur de vidéo est compatible avec Windows et Mac et vous permettra de choisir le format de votre choix pour exporter vos vidéos sur YouTube ou Vimeo ou encore pour les graver sur DVD.

Voici un mini-guide pour bien démarrer, les fonctions étant multiples nous allons détailler les principales.

Créer un nouveau projet

Une fois le logiciel démarré, il suffit de cliquer sur l’onglet « Fichier » en haut à gauche et de cliquer sur « Nouveau projet ». Il vous sera demandé le format de votre vidéo comme par exemple le 16:9.

Vous avez aussi la possibilité de changer les paramètres du projet en allant directement sur « Fichier > Paramètres du projet ». Sur cette fenêtre, vous aurez la possibilité de changer le rapport d’aspect, la résolution ou la fréquence d’images.

Importer ou enregistrer des médias

Il y a 4 méthodes pour importer des fichiers depuis votre ordinateur :

Cliquez sur « Fichier > Importer un média > sélectionner les fichiers "

Cliquez sur « Importer » à côté de « Enregistrer »

Cliquez sur l’icône « Importer des fichiers multimédias ici »

Glissez-les depuis votre navigateur et déposez-les dans le logiciel

Vous avez la possibilité aussi d’enregistrer directement depuis le logiciel en cliquant sur « Enregistrer », vous avez le choix entre la webcam, l’écran du PC ou la voix off.

Comment faire un premier montage

Plusieurs outils sont indispensables comme diviser une vidéo, découper, recadrer, faire pivoter, fusionner, améliorer la qualité vidéo, redimensionner ou ajouter un filigrane.

Voici quelques exemples d’outils basiques à utiliser dans Filmora :

Diviser

Déplacez la timeline à l’endroit où vous souhaitez couper et cliquez sur l’icône ciseau.

Rogner

Dans la timeline, il suffit de cliquer sur une extrémité de la vidéo et de déplacer vers la droite ou la gauche pour raccourcir ou agrandir la durée de vidéo.

Recadrer et zoomer (Alt+C)

L’option est accessible aussi via « Outils » et « Recadrer et zoomer ».

Fusionner des clips vidéos

Dans la timeline, ajoutez dans l’ordre de vos choix vos clips.

Ce ne sont que quelques outils pour créer vos premières vidéos. A noter que lors du premier lancement du logiciel, il vous sera proposé plusieurs tutoriels afin de mieux comprendre le fonctionnement de Filmora.



Les possibilités du logiciel sont énormes et très faciles d’accès, grâce aux vidéos YouTube régulièrement proposées par le logiciel. Vous aurez la possibilité de vous entraîner sur la version d’essai qui possède les mêmes fonctions que la version payante à l’exception du fait qu’il y aura un filigrane lors de l’exportation de la vidéo finale.

Les tarifs

Vous avez accès à trois types de tarifs : la version annuelle à 72 €, la version perpétuelle à 102 € et la version Filmora + Filmstock à 170 € par an.

Attention, ces prix ne concernent que la version Windows, la version Mac étant moins chère (60,96 €)

Après quelques heures d’utilisation, il s’avère que Filmora est un très bon logiciel et très accessible pour les débutants. La présence de nombreuses vidéos explicatives afin d'utiliser au mieux le logiciel est un vrai plus. Un véritable bon logiciel à conseiller.